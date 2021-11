Rondvaartbedrijf Allure zet Sneker ‘bruggewippers’ in het zonnetje

SNEEK- Maandagmiddag zijn de Sneker brugwachters(‘bruggewippers’) door Rondvaartbedrijf Allure in het zonnetje gezet. De brugwachters kregen naast mooie dankwoorden een speciaal voor hen gebottelde kruik Beerenburg ( van de Weduwe) aangeboden. En voor hun vrouwen was er nog een cadeaubon.

“Wij van Rondvaartbedrijf Allure vonden het toch wel hoog tijd worden om onze brugwachters in het zonnetje te zetten. De brugwachters van Sneek hebben een enorme ambassadeursfunctie en als wij zien wat jullie het afgelopen jaar gepresteerd hebben dan is het ‘petje af’. Wij van Allure hebben ook een heel druk jaar gehad en het viel bijvoorbeeld op dat wij vaak niet in een rechte streep achteruit konden varen. Heel vaak moesten wij wachten bij de Jousterkade-brug, omdat het hartstikke druk met schepen was. Om ons dank te tonen hebben wij gemeend om jullie als onze brugwachters op een ludieke manier in het zonnetje te zetten. Met ludiek bedoelen wij dan, dat we een eigen unieke Venezuela kruidenbitter laten bottelen bij de Weduwe Joustra voor de brugwachters. En om jullie vrouwen ook in het zonnetje te zetten, krijgen zij een waardebon van Allure”, speechte Gerard Jansen van het rondvaartbedrijf.

Daarna werd er uiteraard even geproost op een fantastisch geslaagd seizoen, dat door de vele toeristen die in Nederland bleven, veel drukker was dan normaal. Onder de toeristen waren veel mensen die nog nooit eerder in Sneek en Friesland waren geweest, wist Jansen. Er passeerden het afgelopen seizoen meer dan 50.000 boten de Sneker bruggen.

“Meastal is ut andersom at de minsen foar de brugge staan te wachten”, vertelde Hans Veldhuizen al 23 jaar brugwachter van de Lemmerbrug. “Dan krije we nòch al us ferwijten dat de brugge te lang openstaat.”

Zijn collega bruggewipper Keimpe Reitsma beaamde de opmerking van Veldhuizen. “It hiele libben bestiet út keuzes meitsje. At der fiif boaten foar de brêge lizze en der stiet ien auto foar de brêge, dan lit ik earst de fiif boaten troch. It is absolút gjin hegere wiskunde foar noadich.”