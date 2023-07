'Rondje IJsselmeer' in een ‘45-kilometer-autootje’

SNEEK- Gisteren werd de poltie rond 14.00 uur door @MeldkamerNoordNederland met spoed gestuurd naar de #Afsluitdijk. Meerdere melders gaven aan dat zij hier een brommobiel over de snelweg zagen rijden, in de volksmond ook bekend als een ‘45-kilometer-autootje’.

De agenten troffen het voertuig aan ter hoogte van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand en hebben deze de snelweg af begeleid bij de afslag Zurich. De bestuurder en zijn vrouw verklaarden bezig te zijn met een toeristisch 'rondje IJsselmeer'. Bij Den Oever waren ze - ondanks zorgvuldige voorbereidingen - gestuit op een afsluiting van het fietspad in verband met de werkzaamheden aan de dijk. Hierop ging de reis verder over de autosnelweg. Bij achteropkomend verkeer week de bestuurder uit naar de vluchtstrook om medeweggebruikers te laten passeren.

Boetekleed aan

De bestuurder trok het boetekleed aan en gaf aan zich bewust te zijn van de risico's, met name het enorme snelheidsverschil. Hij had, naar eigen zeggen: "het gokje genomen". Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie bepaalt het boetebedrag.

Het fietspad op de Afsluitdijk is al 4 jaar gesloten voor al het verkeer in verband met werkzaamheden aan de dijk. Komend weekend, op 1 en 2 juli 2023, zal het fietspad tussen 08.00 en 18.00 uur tijdelijk geopend zijn voor (brom)fietsers en voetgangers, zodat de liefhebbers alvast een keer gebruik kunnen maken van de buitendijkse fietspaden.