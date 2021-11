Rondje Fryslan: Boost je carrière tijdens 4 workshops in twee weken tijd

Wibo: “Op deze manier kunnen deelnemers hun kwaliteiten ontdekken, leren zij dat netwerken leuk kan zijn en boosten ze hun cv. Ook staan we stil bij gelukkiger solliciteren”.

Als werkzoekende is het belangrijk om tijdens je zoektocht naar een baan positief en in beweging te blijven. Met deze workshops worden deelnemers geïnspireerd, gemotiveerd en geprikkeld. Ervaringen worden uitgewisseld en deelnemers vergroten hun sollicitatievaardigheden. Dat is ook waar JobOn voor staat. “Met onze events motiveren we werkzoekenden om zelf aan het roer te blijven staan en stappen te zetten om verder te komen in hun loopbaan. Door met een groep gelijkgestemden aan de slag te gaan werkt dit vaak extra stimulerend.”, vult Petra van der Vlugt, event -en projectmanager bij JobOn, aan.

Kwaliteiten ontdekken

De eerste workshop is in Leeuwarden op 24 november in de Achmea Toren en staat in het teken van kwaliteiten. Wibo: “Vragen als: Wat zijn je sterke en minder sterke kanten? Hoe zien anderen mij? En welke kwaliteiten wil je verder ontwikkelen komen aan bod. Deelnemers kunnen na de workshop makkelijker eigen kwaliteiten benoemen en gebruiken in sollicitaties.”

Gelukkig solliciteren

Ook is geluk een belangrijk thema binnen je loopbaan en leven. Daarom gaat de tweede workshop in Sneek op 26 november over geluk tijdens het solliciteren. “Want solliciteren is soms een eenzame en moeilijke weg. Je geluk kan wegebben en je kunt moedeloos worden.”, aldus Wibo. “Met elkaar gaan we in gesprek om te kijken wat deelnemers kunnen doen om gelukkig te solliciteren.”

Boost je cv

Op 30 november gaan we naar Heerenveen en zijn we te gast in het Abe Lenstra Stadion. “Tijdens deze workshop gaan we in op vragen als: Hoe onderscheid je je cv ten opzichte van andere sollicitanten? Wat moet je hierin vermelden en wat mag je weglaten? Anno 2021 is het niet alleen een opsomming van alleen werkervaring uit het verleden.”, zegt Wibo. Deelnemers mogen hun cv meenemen en krijgen tips en tops.

Netwerken

De vierde en laatste workshop is op 8 december in Drachten en gaat over netwerken. “Erg waardevol, zeker tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan.”, vult Petra van JobOn aan. “Superfijn ook dat dit weer live kan, ik zie regelmatig mooie verbindingen ontstaan tussen mensen die gelijk contact leggen, elkaar tips geven en later nog eens verder in gesprek gaan.”.

Over JobOn

In 2013 is JobOn, een vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden, ontstaan. Wat in het klein is begonnen, is in rap tempo uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Sinds begin 2021 is JobOn actief in Friesland. Het succes is de verbinding en het netwerk. Dit is tijdens corona veel lastiger geworden, veel activiteiten waren de laatste tijd online. We zijn blij dat we nu vier fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren in Fryslân.



Meedoen is kosteloos

Alle workshops vinden plaats in de ochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Meedoen is gratis, maar aanmelden is een vereiste. Voor meer informatie:

https://jobon.nl/events/rondje-fryslan-boost-je-carriere-jouw-kwaliteiten

https://jobon.nl/events/rondje-fryslan-boost-je-carriere-gelukkig-solliciteren

https://jobon.nl/events/rondje-fryslan-boost-je-carriere-boost-je-cv

https://jobon.nl/events/rondje-fryslan-boost-je-carriere-succesvol-netwerken