Ronde van Súdwest-Fryslân 2023

SNEEK- Na een pauze van vier jaar is er zondag 2 april 2023 vanaf 13.00 uur weer de Ronde van Súdwest-Fryslân voor skeeleraars. De IJsster organiseert dit multi-sportevenement samen met RTC Rally en AV Horror. Hierdoor kun je vanaf Sportcentrum Schuttersveld in Sneek naar keuze een fraaie route skeeleren, fietsen, steppen of hardlopen.

De skeelertocht staat onder auspiciën van de KNSB. Je kunt kiezen uit twee grotendeels overlappende routes, van 23 en van 34 km. Beide zijn volledig gepijld en er staan verkeersregelaars op de lastige punten. Verder wordt gezorgd voor EHBO'ers en houden begeleiders op de motor onderweg een oogje in het zeil.

De kortere tocht voert tot Boazum/Indijk, de langere heeft Mantgum als keerpunt. In de PDF onderaan deze webpagina wordt de route in detail beschreven. Je kunt de tochten ook digitaal bekijken (en exporteren naar onder andere GPX) op:

www.afstandmeten.nl/index.php?id=3419799

www.afstandmeten.nl/index.php?id=3418359



Inschrijving en kosten

Alle activiteiten starten en eindigen op Sportcentrum Schuttersveld. Daar kun je ook gebruik maken van kleedkamers en douches.



Met het oog op eventuele onzekere weersomstandigheden, doen we de inschrijving voor de skeelertocht ter plekke. Kijk voor de andere sporten op de website van RTC Rally of AV Horror.



Onze inschrijfbalie is in de kantine van het sportcomplex en die gaat een uur voor de start open, om 12.00 uur. Print wel vooraf het inschrijfformulier (zie PDF onderaan deze pagina) en neem dat ingevuld mee, dat spaart een hoop tijd.



De kosten voor deelname zijn € 5,00, ter plekke contant (en svp gepast) te voldoen. Voor leden van De IJsster is deelname kosteloos.



Startschot

Het startschot klinkt om 13.00 uur. Daarna doet iedereen de toertocht in zijn of haar eigen tempo.



Houd wel rekening met de volgende deelnamevoorwaarden: