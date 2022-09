Romte, komische en kritische sitcom in Sneek

SNEEK- Woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober speelt Tryater de voorstelling Romte in het Friso Bouwgroep hoofdkantoor in Sneek.

Vanaf 5 oktober speelt Tryater het stuk Romte, een sitcom over wonen. De voorstelling met acteurs Beppe Costa, Marjolein Ley, Lourens van den Akker en Pleun de Roode speelt op bijzondere locaties: organisaties die een link hebben met het thema wonen. Zo gaat de komische en kritische voorstelling in première bij de Friso Bouwgroep in Sneek.

In het muzikale en meertalige Romte wordt een tijdreis gemaakt. De spelers (her)beleven de woningnood in de jaren ‘50, maken kennis met de uitbundige woonideeën van de jaren ’70 en worden geconfronteerd met de individualisering tijdens de jaren ’90. Uiteindelijk komen ze terecht in het heden, waar een nieuwe wooncrisis zich aandient. Vinden de vier personages de woonvorm van morgen? Voor het aansnijden van dit actuele thema koos regisseur Eelco Venema voor de vorm ‘sitcom’: “De sitcom is een mooie en speelse vorm om kleine en grote problemen aan te kaarten, om daarover na te denken en – hopelijk – ook om te kunnen lachen.”

Te gast bij bedrijven

Romte speelt van 5 oktober tot en met 17 december op locaties in Friesland die een link hebben met het thema wonen. Tryater is onder andere te gast bij de Friso Bouwgroep in Sneek en in Leeuwarden, de opleiding Bouw en Infra van ROC Friese Poort in Drachten, deurenleverancier Van Vuuren in Grou, Bouwbedrijf Van Dijk in Surhuisterveen, Siderius Heftrucks in Leeuwarden, Noord Nederlandse Draadindustrie in Dokkum, Spruyt Waterwoningen in Heerenveen en Bouwbedrijf Van Marrum in Franeker.

Smart glasses en blindentolk

Het Fries-Nederlandse stuk is toegankelijk voor anderstaligen. Bezoekers kunnen vooraf smart glasses reserveren, waardoor ze het stuk met Nederlandse of Engelse ondertiteling kunnen volgen. Daarnaast is er tijdens de voorstelling op zaterdag 12 november bij Siderius Heftrucks in Leeuwarden een blindentolk van Komt Het Zien! aanwezig.

Concept, tekst en regie: Eelco Venema | spel: Beppe Costa, Lourens van den Akker, Marjolein Ley en Pleun de Roode | muziek: Beppe Costa | decor: Afke Manshanden | kostuumontwerp: Afke Manshanden | lichtontwerp: Koos de Vries | dramaturgie: Peter Sijbenga | regieassistent: Raymond Muller