Rommelmarkt

LOENGA- Zaterdag 3 juni start de tweede kofferbakverkoop aan de Ivige Leale 18 in Loenga. Ook voor deze martkt hebben zich nu al vele nieuwe verkopers aangemeld maar er kunnen zeker nog meer bij. De markt staat inmiddels bekent om zijn gemoedelijke sfeer, door dat het ruim is opgezet is er plaats voor rustig kunnen kijken of gewoon een praatje kunnen maken zonder andere bezoekers te hinderen.

Op 3 Juni worden ook opnames gemaakt door HEA van Omrop Fryslân. Kom dus even gezellig sneupen of zelf je spullen verkopen en dan maken we met z'n allen er een gezellige dag van. Voor meer informatie kunt u kijken op www.somarmarkt.nl of gewoon even bellen met Jellie 06-10685772