Rolstoeltennisser Tom Egberink uit Sneek grijpt naast dubbeltitel op WK in Oss

OSS - Sneker Tom Egberink heeft met zijn dubbelpartner Ruben Spaargaren de WK-finale in Oss zaterdagmiddag verloren. Tegen de Spanjaard Martin de la Puente en de Argentijn Gustavo Fernandez werd het 6-1 en 6-2. In de poulefase waren de Nederlanders afgelopen dinsdag nog te sterk voor hen.

Tom Egberink (29) bereikte met zijn dubbelpartner donderdagavond de finale door Alfie Hewitt, de Britse nummer 1 van de wereld, en Maikel Scheffers uit te schakelen in een spannende partij die 2,5 uur duurde. Egberink won met Scheffers op de Paralympische Spelen vorig jaar nog de bronzen medaille.



De finale van de Wheelchair Masters in Oss verliep niet zoals Egberink en dubbelpartner Spaargaren verwacht hadden. "Wij begonnen niet goed en reageerden te laat, waardoor we het uiteindelijk niet konden bijbenen", aldus Egberink in een eerste reactie.