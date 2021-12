Rolling Home met ‘Fries om utens’ op tweede plaats Fryske Top 100

De actie was op touw gezet om nog eenmaal een hommage te brengen aan Hans Faber, de in september plotseling overleden frontman, gitarist en het muzikaal gezicht van Rolling Home. Zo werden er 4000 flyers met erop het verzoek om op Rolling Home te stemmen rondgedeeld. Dorpskranten, nieuwsbladen etc. werden aangeschreven om verder het bekende nummer van Rolling Home op één te krijgen. Over de hele wereld stemden mensen op ‘Fries om utens’.

Even voor zes uur vanmiddag werd duidelijk dat niet Rolling Home niet het meest gestemde nummer in de Friese Top-100 is geworden, maar voor de 11de keer op rij is die eer weggelegd voor het nummer Cliffs of Moher van Gurbe Doustra.

“It is sa’t it is en wij hawwe ús bêst dien. We binne fan plak 8 nei it twadde stekje gien en dat is ek moai. En dy hommage oan Hans hawwe wij al brocht en bliuwe wij dwaan”, zo liet een bestuurslid van Rolling Home in een reactie weten.

Een ander Rolling Home ( ‘ik absoluut niet dat mijn naam genoemd wordt’) lid liet weten dat het hem toch wel een beetje zeer deed dat het doel niet bereikt was en dat hij diep in z’n hart ook op een eerste plek had gerekend.

Meer dan 10.000 stemmers

Dit jaar hebben bijna evenveel mensen hun stem uitgebracht voor de Fryske Top 100 als vorig jaar. Het waren er nu 10.430 stemmers. Vorig jaar waren het er 67 meer.

De stemmers mochten iedere vijf favoriete Friestalige liedjes doorgeven. Zoals vorig jaar heeft het thuisblijven in coronatijd het Friese publiek massaal aan het stemmen gebracht.