Rolling Home met 'Fries om utens' op plek 8 in de Fryske Top 100

SNEEK - Folkkoor Rolling Home uit Sneek zakt met 'Fries om utens' van de tweede naar de achtste plaats in de Fryske Top 100. Ze stonden vorig jaar zo hoog vanwege het overlijden van gitarist en gezicht van Rolling Home, Hans Faber. Het liedje stond in 2020 ook al op de achtste plaats en staat al 23 jaar genoteerd in de top 10.