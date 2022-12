Rolling Home hield haar jaarlijkse Oliebollenconcert in de Zuiderkerk

SNEEK - Vrijdagmiddag gaf Folkkoor Rolling Home uit Sneek haar traditionele Oliebollenconcert, een concert dat door corona de afgelopen twee jaar geen doorgang kon vinden. Nieuw was dat het koor voor de eerste keer geleid werd door dirigente Marijke Rodenburg.

Naast Rolling Home zong Griet Wiersma met volle overgave haar nummers. Het goede doel Leergeld Zuidwest Friesland mocht een cheque tegemoet zien van € 2.023,-voor haar goede werk. De opbrengst was het nettoresultaat van de entreegelden minus de door het koor gemaakte kosten.

Dirigent Tseard Verbeek was verrast dat hij de Zilveren Kerstbal 2022 kreeg overhandigd door de voorzitter van het koor Henk Huijsman en presentator Eelke Lok. Verbeek was door zijn vrouw meegelokt naar het centrum van de stad om nieuwe hardloopschoenen te gaan kopen. Toen ze vervolgens naar de Zuiderkerk wilden lopen had Tseard het langzamerhand al door. Binnengekomen viel het kwartje en werd aan hem na de pauze, met heerlijke oliebollen en krentenbollen van Venema Food uit Sneek, de zilveren kerstbal 2022 overhandigd.