Rolling Home heeft na moeilijke tijd de boel weer op de rit

Het zijn moeilijke tijden geweest voor het folkkoor Rolling Home. Jaap van der Wouden, drijvende kracht en verantwoordelijk voor de meerstemmigheid, verhuisde en verliet het koor en muzikaal leider Hans Faber kwam september vorig jaar plotseling te overlijden. Rolling Home was in één klap twee belangrijke steunpilaren kwijt. Vele hoofdbrekens en slapeloze nachten verder werden er uiteindelijk twee gitaristen en een nieuwe muzikaal leider gevonden.

Het in Sneek gestationeerde Rolling Home is een bekend shanty- en folkkoor in Friesland. 'Fries om Utens' is een wereldhit in Friesland en stond afgelopen 21 jaar in de top tien van de Fryske top 100 en afgelopen jaar zelfs tweede. Best goed voor een amateurkoor. Rolling Home is een instituut. Een koor dat je maar weinig ziet in de provincie. Het koor zingt Schotse, Ierse en Engelse folk, Friese liedjes en een paar liedjes in het Snekers.

UIt het hart

“Dat zingen we op de manier waarop dat hoort: volks”, zegt voorzitter Henk Huijsman met zijn Amsterdamse tongval. “Het moet een bepaalde uitstraling hebben. Niemand zingt van papier. Er is niemand die noten kan lezen, behalve Judith Leijendekker, onze fluitiste. Onze muziek komt uit het hart. We proberen een koor met uitstraling te zijn. Veel solopartijen, want als je als koor een lied zingt, wordt het al snel onverstaanbaar. Bovendien zijn het liedjes met een verhaal. Dan móét je een deel solo doen."

"We kunnen één en hetzelfde liedje zowel op een bruiloft als op een begrafenis spelen”, neemt Wopke Bekema het woord. “Het verschil zit hem in de schwung.”.

Hans Faber

Het ging erg goed met Rolling Home en toen kwam corona. Huijsman: “Alles lag plat, we hebben anderhalf tot twee jaar niet gezongen. Niet kúnnen zingen, omdat de meerderheid van de leden een respectabele leeftijd heeft en in de risicogroep zit. En vorig jaar hield Jaap van der Woude er mee op en kwam Hans Faber te overlijden. Met zijn bijna zeventig jaar veel te jong om dood te gaan. Een goot gemis, ook voor ons. Want Hans wás Rolling Home. Hij bestierde zowat alles. Wat moet je dan? Toen heb ik ’s nachts in mijn bedje wel vaak gedacht: ‘Dit is het einde van Rolling Home’.

Spannend

Gelukkig was daar Wopke Bekema, die bij Rolling Home zingt én het geluid verzorgt, maar ook bepaald niet onverdienstelijk gitaar speelt. Hij pakte de spreekwoordelijke handschoen op en doet met dochter Judith op de dwarsfluit, toetsenist Gerke Venema en Luite Griek op accordeon de muzikale begeleiding. Omdat één gitarist wat weinig is, werd Ronald Postma aangetrokken die Huijsman nog kent van de musical 'Hotel de Bottel' waarin ze samen speelden.

Omdat ze niet konden spelen zijn ze de hele winter bezig geweest om er voor te zorgen dat het muzikale combo de liedjes onder de knie kreeg waarbij Huijsman fungeerde als koor. Wopke Bekema: “Omdat niemand van ons een noot kan lezen, was het nog wel een beetje spannend. Maar het klikte vanaf het eerste moment. Niet alleen muzikaal maar ook met elkaar.” Met dit als basis werd Johan Velthuis er bij gehaald voor de meerstemmigheid en om de solisten te beoordelen.

Warme vereniging

Huijsman: “Rolling Home is in eerste instantie een vereniging. Een heel warme vereniging en dat we ook nog leuk met elkaar kunnen zingen is mooi meegenomen. In die volgorde zit het. Het is niet een koor waar je alleen maar komt om te zingen. Het is een vereniging, waar je in een warm bad terecht komt als je je daartoe geeft.”

“En het koor is voor iedereen. Uit alle lagen van de bevolking”, neemt Wopke Bekema het woord over. En dan lachend: “Van vliegenier tot fietsenmaker”, doelend op Henk Huijsman die in zijn werkzame leven piloot was.

Nieuwe leden van levensbelang

Hoewel alle leegtes weer zijn gevuld en er na afgelopen winter weer een behoorlijk repertoire is zodat er kan worden opgetreden, wordt het nooit meer zoals het geweest is, meent Henk Huijsman. “Dat wil niet zeggen dat het slechter is, maar anders. De nadruk ligt op folk. En het is muzikaal misschien geen conservatorium-niveau, maar dat willen we ook niet. Dat is de charme. Dat zit ook in de folkmuziek. Hoewel ik afgelopen winter vaak anders heb gedacht, gaat het met Rolling Home goedkomen, maar dan moeten er wel nieuwe leden bij. Als we niets doen, bestaat Rolling Home over tien jaar niet meer. Nieuwe leden zijn van levensbelang. Je moet wel kunnen zingen, maar dat is het dan ook. Als het maar uit je hart komt.”

Kotsmisselijk

Bekema is een bekende naam als het om muziek gaat. Vroeger had je De Bekema’s die bruiloften en partijen muzikaal omlijstten. “Er werd bij ons thuis zoveel muziek gemaakt dat ik er op een gegeven moment kotsmisselijk van werd", bekent Wopke Bekema. "Totdat ik later op mezelf kwam, toen miste ik dat. Ik speel het liefst Ierse muziek. En dan vooral ballads. Maar eigenlijk kan ik alle muziek wel waarderen, zolang het maar verhalende liedjes zijn. Ik heb niets met 'I Love You'.”

