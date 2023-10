Roel Cazemier nieuwe voorzitter Provinciale Commissie Landelijk Gebied

LEEUWARDEN- Het college van Gedeputeerde Staten benoemt Roel Cazemier tot nieuwe voorzitter van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG). Hij start daarmee per oktober voor een periode van vier jaar.

Cazemier studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en is tussen 1991 en 2022 opeenvolgend burgemeester geweest van Ruinerwold, Ameland, Dongeradeel, Dinkelland en Krimpenerwaard. Daarvoor werkte hij zeven jaar bij de provincie Fryslân bij het kabinet van de Commissaris van de Koningin en is hij o.a. algemeen directeur bij Omrop Fryslân en voorzitter van de Raad voor de Wadden geweest. “Ik beschouw het als een enorme uitdaging om mee te mogen werken aan de transitie van het landelijk gebied in de provincie Fryslân”, zegt Cazemier.

Gedeputeerde Femke Wiersma: “Met de komst van Cazemier krijgt de PCLG een zeer ervaren voorzitter. Het is goed dat hij een onafhankelijke rol krijgt. Dat past bij de nieuwe werkwijze van de commissie en het brede scala aan partijen dat erin vertegenwoordigd is. We zijn hier als college erg blij mee.”

Nieuwe richting

Eind 2022 stemde Gedeputeerde Staten in met de nieuwe werkwijze voor de PCLG. Waarbij de nadruk sterk ligt op het werken aan een betere dialoog over het landelijk gebied. De PCLG werkt binnen drie sectoren; leefomgeving, landbouw en natuur. De commissie adviseert Gedeputeerde en Provinciale Staten over de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van beleid voor deze thema's. Het werkterrein is het gehele Friese landelijk gebied, inclusief water en Waddeneilanden.

Ook onderdeel van die nieuwe werkwijze is het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter voor een periode van vier jaar. Voorheen lag het voorzitterschap bij een gedeputeerde. De sollicitatiecommissie was unaniem in het voordragen van Cazemier als nieuwe voorzitter.