Rode Kruis zoekt collectanten

SNEEK- Het is bijna zover: De Rode Kruis Week 2021. Van 13 t/m 19 juni mogen de collectanten weer huis-aan-huis collecteren!

Het Rode Kruis is op zoek naar mensen die willen helpen collecteren in hun stad of dorp.

“Wil je echt iets betekenen in en voor jouw omgeving? Meld je aan voor 1 juni via https://rodekruis.collecteweb.nl/aanmelden/ “