Rode koppen niet te stoppen: Neptunia dames winnen van de Plomp

Met maar één wissel op de bank was het flink aanpoten, maar de conditietrainingen hebben hun werk gedaan.



Gedurende de hele wedstrijd waren de dames van Sneek veel aan de bal, werd er slim ingespeeld op de spelregels en ontstonden er veel mooie kansen in de aanval. Onze Jacqueline Klijnstra gooide er weer een classic boogbal in en creëerde daarmee een tussenstand van 7-1 na periode drie. Tijdens periode vier was de focus kort verdwenen en wisten de dames van de Plons toch even terug te komen. De rust keerde weer terug, na een mooie actie van Marinte Dijkhuis en een strafworp van Joni de Graaf was de eindstand 9-4. De avond werd natuurlijk weer goed afgesloten met een drankje in Bar T Ouwe Vat.



30 oktober om 19:30 spelen de dames opnieuw thuis tegen de dames van Trivia. Volg het via de app of kom ons aanmoedigen in zwembad It Rak!



Doelpunten: Marinte Dijkhuis en Joni de Graaf (beide 4x) en Jacqueline Klijnstra (1x)