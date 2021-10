Rode kaart nekt Waterpoort Boys

De thuisclub kreeg al redelijk snel een tegenslag te verwerken. De wedstrijd was namelijk nog maar koud onderweg toen Özgur Akkus de bezoekers na een voorzet vanaf rechts beheerst op voorsprong zette. Vrijwel onmiddellijk na de hervatting kreeg ook SC Bolsward met eenzelfde ervaring te maken, want nadat hij zijn man uitkapte, schoot Tim van der Werf de bal vanaf een meter of vijfentwintig schitterend langs doelman Paul de Bruijn.

Na die snelle gelijkmaker golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden. Zo kon Dennis Niemarkt na een rush van Brian Visser net niet bij een door Andy de Vries voorgegeven bal en later toen Marcel van der Meulen het voorwerk verzorgde was het van hetzelfde laken en pak, waarna Van der Werf de Bolswarder goalie tot een redding dwong​. Ook bij de gasten was het in die fase een kwestie van net niet, ook al omdat doelman Stefan Rijpkema steeds alert reageerde. Zo hield de Sneker goalie Tim Oosterbaan van scoren af, toen die na een aanval over links bij de eerste paal opdook.



Bij de volgende aanval van de bezoekerts was Rijpkema echter kansloos. De bal werd aan Sneker zijde verkeerd ingespeeld en onderschept, waarna goaltjesdief Bart Gietema er als de kippen bij was om de "Bolserters" opnieuw op voorsprong te zetten. Die voorsprong leek nog geen twee minuten later te worden uitgebreid, maar tot opluchting van het Sneker deel van het publiek eindigde de bal nadat Rijpkema hem losliet, in het zijnet. In plaats van 1-3 werd het opslag van rust gelijk, toen de Sneker goaltjesdief Dennis Niemarkt een voorzet vanaf rechts verzilverde en die gelijke stand deed op dat moment mee recht aan het spelbeeld, waarbij Waterpoort zoals hiervoor al werd vermeld, minimaal gelijkwaardig was.



Dat spelbeeld zou na rust echter veranderen. Nadat een vrije trap van Waterpoort Boys in de muur belandde en de "scheids" bij de daaropvolgende actie een handsbal over het hoofd zag, moest de thuisclub namelijk de wedstrijd met een man minder vervolgen en die onderbezetting zou de geelhemden uiteindelijk opbreken, al kwam de Wéé Péé Béé nadien via invaller Orlando Pasveer en de al genoemde Niemarkt nog wel een paar keer in de buurt van het heiligdom van De Bruijn. Het gevaar leek daarbij groter dan het was.



Dat van de zijde van de bezoeker was daarentegen groter, al bleef dat voor eerst beperkt tot een afstandsschot van Oosterbaan. Vijf minuten na die pegel ontstond bij een corner in de Sneker zestien echter een misverstand en verscheen door tussenkomt van Willem-Jan Postma de 2-3 op het scorebord. Daarmee en met de ondertalsituatie werd het voor de thuisclub een lastige opgave en al helemaal, toen Robin Hendriks in de 71ste minuut een voorzet vanaf rechts bij de eerste paal tegen de touwen werkte. Daarmee was de wedstrijd beslist en de vijfde Bolwarder treffer die een paar minuten voor tijd na een foutje van Rijpkema viel, was er dan ook alleen één voor de statistieken.



Die statistieken melden ook dat de ploeg van trainer Sido Postma die komende zaterdag in Oppenhuizen de streekderby tegen TOP '63 afwerkt, na gisteren met één punt op de voorlaatste plaats staat en alleen SV NOK nog onder zich weet.

Waterpoort Boys - SC Bolsward 2-5 (2-2)

​Doelpunten: 0-1 Özgur Akkus (4.), 1-1 Tim, van der Werf (5.), 1-2 Bart Gietema (33.), 2-2 Dennis Niemarkt (45.), 2-3 Willem-Jan Postma (64.), 2-4 Robin Hendriks (71.), 2-5 Marvin Dijkstra (87.)

Scheidsrechter: F. Reitsema

Gele kaart: Robert Minks (Waterpoort Boys), Mounir Bou-Asrar, Özgur Akkus (SC Bolsward)

Rode kaart: Lars van Dijk (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Stefan Kroon, Patrick Bles, Robert Minks, Tim van der Werf, Andy de Vries, Romano Pasveer, Dennis Niemarkt, Brian Visser, Marcel van der Meulen (38. Orlando Pasveer) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/