Rode kaart breekpunt voor plannen LSC 1890

Finishing touch

Dat punt stond al sinds minuut zestien op het bord, want in die minuut maakte Noël Wever na een goedlopende Sneker aanval een vroeg opgelopen achterstand ongedaan. Die achterstand ontstond in minuut drie toen de Sneker defensie heel veel ruimte weggaf en de afgemeten voorzet door Wouter de Vries - één van de leden van de De Vries-dynastie bij Okdeholtpade - hard achter doelman Jesse van Sermondt werd geschoten. Van Sermondt die later met de schrik vrij kwam toen hij de bal pardoes in de schoenen van een tegenstander schoof, was voor de gelijkmaker getuige geweest van een aantal acties c.q. combinaties van zijn ploeg waarbij de finishing touch uiteindelijk niet voldoende was om de 0-1 weg te poetsen.



Vrouwen en kinderen eerst

Zo schoot Wever in kansrijke positie over en was een pass van Rens Zwaagstra nadat een corner tot twee keer toe werd afgeslagen, te ruim bemeten. Vervolgens besloot René Cnossen een combinatiei tussen Wever en Zijda met een te slappe inzet, waarna Jocelyn Haaima een 100% kans liet liggen en een vrije trap van Sneker makelij "nada" opleverde. Een vrije trap van de gasten zorgde daarentegen voor meer hectiek en diezelfde hectiek ontstond na een steekbal op Maarten Kingma ook aan de andere kant, waarbij de gasten even tot de methodiek van vrouwen en kinderen eerst werden veroordeeld.



Dat gebeurde in een fase waarin de thuisclub de wedstrijd meer en meer naar zich toetrok en ook een paar goede mogelijkheden kreeg. Een inzet van Kingma die het midden hield tussen een voorzet en een doelgerichte lob, richtte echter geen schade aan en die bleef ook uit, toen Wever de bal uit een corner naast werkte. Hoewel zowel Cnossen als Rodi de Boer aan de andere kant beide een keer alle zeilen moesten bijzetten om de vijandelijke aanvalsdrift te stoppen, werd gelet op het overwicht van LSC 1890 opgemerkt dat Oldeholtpade misschien wel iets boven zijn stand leefde.



Rood

Die opmerking verdween even later samen met het Sneker overwicht richting de prullenbak, toen Patrick Zijda rood zag. De middenvelder deelde na een aanslag op Rik Jongstra die overigens ook “roodwaardig" was, een kopstoot uit en als gevolg van die actie moet hij waarschijnlijk ook meerdere weken toekijken. Met die niet al te slimme rode kaart verloor het duel niet alleen zijn evenwicht naar ging er ook een streep door de Sneker plannen om Oldeholtpade van de troon te stoten. Tegelijk werd het duel een stuk minder aantrekkelijk omdat geen van beide partijen wou verliezen en beide met de de nodige reserves verder gingen.



Dat viel vanuit het perspectief van de in ondertal spelende Snekers nog wel te billijken, maar blijkbaar had de snelheid van de LSC-voorwaartsen zoveel indruk gemaakt dat ook de gasten met een man meer de handrem aantrokken. De doelpogingen van Oldeholtpade waren feitelijk dan ook niet meer dan speldenprikken, al moest Van Sermondt vroeg in de tweede helft nog wel een bal uit de hoek tikken. Bij een vrije trap, bij een actie van Marius de Vries en bij een hoekschop kwam de bal echter niet in de buurt van het Sneker heiligdom, terwijl een kopbal net naast de Snitser Sacre Coeur belandde. Toen de bal na iets meer dan een uur spelen wel tussen de palen belandde, hield Van Sermondt een tweede feestje tegen waarna een teruggelegde bal ruim naast de goal belandde.



Zonder gevolgen

Dat laatste werd aan de andere kant na een door Kingma teruggelegde bal bijna naadloos door Allard Westerdijk gekopieerd en even later toen Kingma de bal opnieuw terugtrok, kwam de inzet van Haaima weliswaar dichterbij maar ook deze keer bleef één en ander zonder gevolgen. Die bleven ook uit bij een vrije trap en bij langdurig balbezit van de blauwhemden, terwijl het laatste balbezit van de gasten evenmin iets teweeg bracht. Zo bleef het bij 1-1 in een wedstrijd waarin de rode kaart voor Zijda zoals hiervoor al werd vermeld, het breekpunt was.

LSC 1890 - Oldeholtpade 1-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Wouter de Vries (3.), 1-1 Noël Wever (16.)

Scheidsrechter: M.M. Knol

Gele kaart: Jocelyn Haaima, Jesse van Sermondt (LSC 1890), Rick Jan van der Leest, Dani Boersma, Christiaan Weijs (Oldeholtpade)

Rode kaart: Patrick Zijda (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (85. Ruben van der Zee, René Cnossen, Patrick Zijda, Rik Jongstra (68. Patrick Haitjema), Noél Wever (55. Joran de Haan) en Jocelyn Haaima (85. Brian Bok)