Rock Café Sneek is open: Let’s rock!

SNEEK- Rock Café Sneek is open! Vanavond knalde de muziek van Little Louder uit Amsterdam uit de speakers. Deze groep is de eerste van hopelijk een lange rits aan bands die er op zullen treden. Met het muziekcafé gaat een droom van de uitbaters Henk Hazenberg en zijn vriendin Jantine de Jong in vervulling.

In het historische pand aan de Marktstraat 29, waar eerder een tabaksfabriek, discotheek De Lichtboei van familie Van Dalen en Café The Legend en De Pub van Rinke de Jong, ging kortgeleden het licht uit. De muziek verstomde na het tragische overlijden van Rinke de Jong. Maar niet voor lang. Snel schakelen, dromen en ideeën uitwisselen, afspraken maken en een goed gesprek met Billy Reen deed Henk en Jantine de knoop doorhakken en het avontuur aan te gaan met als doel: Een muziekcafé, met heel veel diverse genres live muziek en thema avonden, van niks naar een begrip in Sneek en omstreken te realiseren.

Begrip in de regio

“Jantine en ik hopen dat Rock Café Sneek echt een begrip zal worden in de regio. Dat er mensen naar de stad zullen komen om hier naar live muziek te luisteren. Ik ga hier zelf programmeren, ook in samenwerking met Het Bolwerk. Dat deed Rinke trouwens ook al en ik heb zelf een jaartje monitor mixer naast het podium in Het Bolwerk gestaan. Daardoor heb ik ook relaties met Het Bolwerk gekregen. Volgende week donderdag is er een nieuwe editie van Atrium on Tour bij ons in het Rock Café Sneek. Wij vinden dat jonge bandjes ook een kans moeten krijgen om voor publiek op te treden, kunnen ze lekker ervaring op doen”, weet Henk.