ROC Friese Poort: “Want les is bij ons zoveel meer dan het leren van een vak!”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met ROC Friese Poort.

“Jouw werk bij ROC Friese Poort doet ertoe. Of je nu voor de klas staat of achter de schermen werkt, je draagt eraan bij dat studenten groeien in hun vak én als mens. Want les is bij ons zoveel meer dan het leren van een vak! Zo worden ze de vakmensen waar het werkveld om vraagt: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig. Met zo’n 1600 bevlogen collega’s staan we samen voor waardevol, wendbaar en inspirerend mbo-onderwijs.

Werken bij ROC Friese Poort gaat over wat je doet én over hoe je bent. Hoe wil jij van betekenis zijn voor studenten en collega’s, ons onderwijs en het continu veranderende werkveld? We zoeken collega’s die bevlogen zijn in hun vak, nieuwsgierig zijn en kennis en innovatie naar binnen brengen. Voel jij je hierdoor uitgedaagd? Kom langs tijdens het Werkfestival!”

Harste 4-6, Sneek | https://www.rocfriesepoort.nl/werkenbij

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO