ROC Friese Poort volwassenenonderwijs: ‘’Geniet van het leven en probeer alles elke dag iets beter te doen dan de dag ervoor’’

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met ROC Friese Poort Volwassenonderwijs.

“Wist je dat het juist nu belangrijk is om te investeren in jezelf en een cursus of opleiding te gaan volgen en dat er diverse subsidieregelingen voor scholing zijn? Een leven lang ontwikkelen is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ons onderwijs is flexibel en toekomstgericht, goed te combineren met werk en gezin, klassikaal en via e-learning te volgen en bij jou in de buurt.

Mijn dag is gelaagd als ik mensen kan inspireren en informeren over hun scholingsmogelijkheden. Bezoekers kunnen deze dag bij ons terecht om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld werken en leren, subsidies en ook vacatures binnen ROC Friese Poort.”

Anne Wadmanwei 8, 8914 BD Leeuwarden | www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

