ROC Friese Poort Sneek overhandigt een cheque van €750 aan Humanitas

Tijdens elke editie staan er ook twee inleverboxen op de fair waar goede doelen aan gekoppeld zijn. Dit jaar waren de goede doelen: Humanitas (voorleesproject) en AZC Sneek (uitje voor 12-18-jarigen). Deze editie van de kerstfair was georganiseerd door Marijke Leegstra en Mathilda Busman, beide waren stagiaires van Projectbureau LINK (onderdeel van Friese Poort).

Humanitas

Door de werknemers van Friese Poort is er deze editie veel gedoneerd aan beide goede doelen, waarbij €750 voor Humanitas. Het geld was zeer welkom voor de vrijwilligers van het voorleesproject om zo te investeren in nieuwe materialen.

Op 21 maart 2023 is de cheque uitgereikt aan Ina Hofman en Josée Peerenboom (Humanitas) door Johan de Jager, Mathilda Busman en Jolanda Brouwer (ROC Friese Poort).