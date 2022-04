ROC Friese Poort maakt winnaars STAR Awards op feestelijke wijze bekend

Jelke Jacobi en Rutger Mulder winnen in categorie ‘Project van het jaar’

Het project ‘de panelenwasmachine’ werd gekozen tot beste project van 2022. Als vrijwilligers bij het opzetten van tenten voor vluchtelingen, zagen Rutger en Jelke dat de panelen die gebruikt worden bij het opzetten van de tenten, erg smerig waren. De studenten Werktuigbouwkunde bedachten en bouwden een machine om deze grote panelen op een gemakkelijke manier schoon te maken. Ze gebruiken ook nog eens een milieuvriendelijk reinigingsmiddel, speciale borstels die geen krassen veroorzaken en de machine is gemaakt voor de ARBO-wetgeving. Een topproduct dus! Rutger werd overvallen met een bokaal, taart en bloemen bij zijn stagebedrijf H&M Houtbewerkingsmachines in Sneek. Ook mogen Jelke en Rutger met dit project meedoen aan de LC (Leeuwarder Courant) Awards.

Henk Heuvelink is ‘beste docent van het jaar’

‘Een docent met een flinke dosis humor en ervaring in het werkveld’, dat is Henk Heuvelink. Voor de studenten ontzettend waardevol om naast de theorie ook werkervaringen mee te krijgen. Henk valt op door het gebruik van humor in de les en zijn vermogen om een voor iedereen boeiend verhaal te houden. Dat is niet altijd eenvoudig in klassen waar de leeftijd van de student varieert van 20 jaar tot 60 jaar. Gedreven en vol enthousiasme houdt hij iedereen bij de les. Tijdens het geven van zo’n les werd Henk verrast met het mooie nieuws! Henk is de trotse winnaar van dit jaar en mag meedoen aan de landelijke verkiezingen.

Nog meer toppers…

Yusuf Kemal Öztürk, student Software Developer, is winnaar in de categorie Bijzonder Verhaal. Hij is een modelstudent die doorgaat waar anderen stoppen en geen genoegen neemt met middelmatig werk. Naast deze winnaars, had vestiging Sneek nog meer finalisten. Projectbureau PLAK (Praten, Luisteren, Activiteiten en Koffie) is een activiteitencentrum in Sneek. Daar pakken studenten van Maatschappelijke Zorg verschillende projecten op. Zij hebben een wildcard ontvangen voor de LC Awards. Student Gespecialiseerd Kok Yade Oudenhoven was finalist als ambassadeur van 2022. Finalist Stagebedrijf van het jaar was By Pimpé en Meis uit Bolsward. Een prachtig bedrijf waarin werk en zorg wordt gecombineerd. Vestiging Sneek is trots op al deze toppers!