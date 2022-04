ROC Friese Poort Horeca biedt maatwerk traject aan

Aangezien deze leerlingen die instromen al enige voorkennis hebben gaat Friese poort hen in een speciale “HBR” klas plaatsen waarin deze leerlingen meer verdiepen in het Horeca vak maar ook uitgedaagd worden de opleiding op een hoger niveau te gaan behalen. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen kunnen versnellen maar vooral verdiepen in het mooie horeca vak. Er zijn in Friesland 4 scholen die HBR aanbieden (Bogerman in Sneek, Kei-college in Heerenveen, Comenius in Leeuwarden en Singelland in Drachten). Dit programma is een opmaat voor een doorlopende leerlijn vanuit VMBO-HBR richting het mbo; zodat ook de Horeca straks weer genoeg geschoolde collega’s er bij krijgen. Dit programma wordt aangeboden voor de opleidingen: Kok- Zelfstandig werkend kok, Leidinggevende keuken, Gastheer/vrouw, zelfstandig werkend gastheer/vrouw en leidinggevende bediening.

Aanmelden voor dit traject kan nog steeds: https://www.rocfriesepoort.nl/aanmelden