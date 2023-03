Robin Semplonius tilt Sneek Wit Zwart over de drempel

Belangrijke schakel

Die waarde werd aan het begin van het seizoen niet onderkend en dan drukken we ons nog zacht uit. Toen haalde Sneek Wit Zwart op voorspraak van trainer Carlo Rietdijk de gebroeders Musliu binnen en daarmee gaf de oefenmeester eigenlijk aan dat de aanvaller in zijn ogen niet goed genoeg was. Het avontuur van de avonturiers uit Leeuwarden bleek echter een complete miskleun, terwijl Semplonius zich bij de overlevingstocht in de tweede klasse meer en meer tot een belangrijke schakel ontwikkelde.



Venijn

Die belangrijke rol van Semplonius had gistermiddag overigens een stuk minder belangrijk kunnen zijn, want Sneek Wit Zwart kreeg voor de treffer van de jeugdige aanvaller al genoeg mogelijkheden om over de drempel te stappen. Zo ook in de eerste helft. Bij een hectische situatie voor de goal van doelman Maik Stuiver ontbrak bij het offensieve werk van Thijs Goes en Jan Dommerholt echter het venijn en toen dat even later bij een kopbal van Leon de Vries wel aanwezig leek, verdween de bal net langs de voor hem verkeerde kant van de paal en bleek het eindje besluit toch niet genoeg.



Kwestie van tijd

Met die acties leek de openingstreffer slechts een kwestie van tijd, maar het thuispubliek moest vervolgens tot de slotfase van de eerste helft op de volgende activiteiten van de wit-zwarte formatie wachten. Twee minuten voor rust kwam Semplonius echter net te kort en nog geen minuut later kreeg Dommerholt de bal na een fraaie pass van Kevin Huitema ook al niet langs c.q. over Stuiver. Vier minuten na rust was de tijd echter geen kwestie meer, want toen moest Stuiver bij een inzet van Huitema het antwoord schuldig blijven.



Smits

Het antwoord van SC Joure liet echter niet lang op zich wachten. Een aantal minuten later profiteerde Stijn Terpstra namelijk maximaal van een foutieve inschatting van centrale verdediger Joey Westerhof en kon Sneek Wit Zwart dus weer opnieuw beginnen. Die herstart verliep aanvankelijk alles behalve voortvarend en alleen Huitema was in die fase een keer dreigend. Bij Sneek Wit Zwart stond toen inmiddels “aanwinst” Joram Smits binnen de lijnen en dat zou de thuisclub geen windeieren leggen. Bij zo’n beetje zijn eerste balcontact klopte de “comebackkid” zijn tegenstander op snelheid, waarna Semplonius op de goede plek stond om het voorbereidende werk van de Jouster met het hoofd te verzilveren.



Nadat een vrije trap van de bezoekers op een gevaarlijke plek uiteindelijk geen gevaar met zich meebracht, probeerde Smits het vervolgens zelf nog een keer. Zijn schot verdween naast de veste van Stuiver, maar dat was niet van invloed op het eindresultaat en dat smeet zoals uit de inleiding al viel op te maken, dus drie punten op. Met die opbrengst steeg Sneek Wit Zwart naar de veilige achtste plek, al is het verschil met de “Relegationszone” voor wat betreft de zgn. promotie-/degradatieplekken nog altijd minuscuul. Het verschil met de meest kritieke plekken mag men aan de Molenkrite met een voorsprong van resp. twaalf punten inmiddels als redelijk geruststellend omschrijven.

Sneek Wit Zwart - SC Joure 2-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (49.) , 1-1 Stijn Terpstra (53.), 2-1 Robin Semplonius (73.)

Scheidsrechter: S.F. Bosscha

Gele kaart: Kevin Huitema, Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart), onbekende speler (SC Joure)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik (Auke de Boer), Harvey de Boer (62. Stefan Westhof), Leon de Vries, Robin Semplonius (79, Jurre Speelman), Kevin Huitema en Jan Dommerholt (68. Joram Smits)