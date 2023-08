Rixt van der Wal en Rosa Entius met Jong Oranje naar WK Mexico

SNEEK-Afgelopen vrijdag kwam het bevrijdende bericht voor Rixt van der Wal en Rosa Entius van de dames van Friso Sneek. Zij maken definitief deel uit van de selectie van Jong Oranje onder 21 dat vanaf 16 augustus t/m 27 augustus het WK in Mexico gaat spelen. Een terechte beloning voor beide volleybalsters die met hun club terug kunnen kijken op een weergaloos seizoen waarin de Friezinnen in een stampvolle Sneker volleybaltempel kampioen van Nederland werden.

Vijf speelsters Friso Sneek

In de voorselectie was de kersverse landskampioen goed vertegenwoordigd want naast Rixt van der Wal en Rosa Entius maakten ook Rixt Scholten, nieuwkomer Annika de Goede en Pleun van der Pijl deel uit van de trainingssessies. Scholten en De Goede vielen in een eerder stadium af, terwijl Van der Pijl mede door haar blessure aan pink en ringvinger moest afhaken en zo mede de laatste selectie aan haar neus voorbij zag gaan.

Strak en clean gespeeld

De voorbereidingen in Italië verliepen voor beide dames zeer naar wens. Jong Oranje speelde drie wedstrijden tegen Italië en won daar tweemaal van. “Met name in de tweede wedstrijd stonden we heel strak en clean te spelen. In de eerste wedstrijd was het wat wennen aan elkaar, maar wonnen we na 0-2 in sets met 3-2. In de derde partij liep het niet echt. Passend, blokkerend en aanvallend zat het niet goed, ” kijkt Rixt van der Wal terug.

WK lonkt

Zij vormde samen met Britte Stuut het vaste koppel op de midpositie. De Sneker midblokkeerster speelde alle wedstrijden en kreeg veel speeltijd. Diagonaal Rosa Entius viel vaak in bij de dubbele wissels en kwam goed voor de dag bij het team dat getraind en gecoacht wordt door Erik Meijer, vorig jaar werkzaam bij Regio Zwolle. Nu lonkt het WK waarbij de talentvolle lichting in Aguacalientes gaat spelen.

Bron: VC Sneek