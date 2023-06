Rintje Kas en Frerik de Swetser op jubileumfeest De Putkapel

SNEEK- Aanstaande zaterdag 17 juni vieren de Sneker sfeermakers van De Putkapel hun 30 jarig bestaan. De 17-koppige formatie groeide in 30 jaar tijd uit tot een bekende naam in Sneek en omgeving, maar ook buiten Sneek werd De Putkapel een begrip. Vanzelfsprekend buiten de Friese provinciegrenzen, maar ook in het buitenland weten ze de feestband te vinden. De Putkapel toerde, in de bekende rode brandweerauto, de laatste jaren steeds vaker richting België, Duitsland en Frankrijk.

Friese feestmakers

Vanaf 17.00 uur is iedereen van harte welkom bij bar ’t Ouwe Vat, op de hoek van de Leeuwarderweg en de 1e Oosterkade in hartje Sneek, een bekende Sneekweekspot van de groep. De Putkapel zal zich daar laten horen, maar ook de Friese feestmakers Rintje Kas en Frerik de Swetser zijn van de partij. Zij zullen afwisselend met De Putkapel optreden en zo voor een heerlijke zonnige ‘Sneekweek-achtige’ sfeer zorgen.

Rintje Kas heeft eigenlijk geen introductie nodig. Bepakt en bezakt met gitaar, stem en bassdrum klinkt het alsof er een complete band staat te spelen. Net als De Putkapel bepaalt Rintje zijn setlijst niet vooraf, zodat hij geweldig kan inspelen op het publiek. Frerik de Swetser is in Friesland inmiddels ook een bekende verschijning. Dit komt onder andere door zijn mega-hit ‘Iederien wurdt bekend behalve ik’, waarmee hij in 2016 op de derde plaats in de Fryske Top 100 stond. Frerik heeft inmiddels vele feesttenten van binnen gezien en zo zijn naam opgebouwd in de Friese muziekscene.

Aanstaande zaterdag, vanaf 17.00 uur, aan de zonnige waterkant bij bar ’t Ouwe Vat: be there! Het belooft een prachtige avond te worden!