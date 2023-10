Rijtijdenwet is leidend voor alle chauffeurs

INGEZONDEN - De Rijtijdenwet is al vele jaren van kracht. Het doel van deze wet is dat chauffeurs in het personen- en beroepsgoederenvervoer zich houden aan maximale tijden om op de weg te zitten.

Op die manier moet voorkomen worden dat een chauffeur een ongeluk veroorzaakt door oververmoeidheid. Vroeger kwam het voor dat chauffeurs soms een half etmaal achter elkaar achter het stuur zaten. Hun werkgever vond dat een vracht zo snel mogelijk moest worden bezorgd. Ook vakantieritten naar Spanje per touringcar waren berucht. Daar kwam het ook soms voor dat een chauffeur ternauwernood een ongeluk kon voorkomen als gevolg van slaaptekort. Nu kan dat niet meer. In alle bussen en vrachtwagens en ook in veel bestelbussen zit een tachograaf. Die zorgt voor een adequate rittenregistratie voor de chauffeur en zijn werkgever.

Op tijd rusten is belangrijk

Een tachograaf van Accredis houdt precies bij wanneer een auto rijdt en wanneer deze stilstaat. Ook wordt de snelheid bijgehouden. Een chauffeur kan dus niet sjoemelen met de rijtijden. In de wet staat precies vermeld wanneer een chauffeur rust moet nemen en hoe lang die rusttijd moet zijn. Na een aantal uren rijden moet een korte pauze worden genomen. Na een aantal aaneengesloten periodes van rijden en korte rustpauze moet een langere rustpauze worden ingelast om te slapen. De tachograaf wordt gebruikt om te controleren of de chauffeur zich aan deze regels heeft gehouden. Bij een aanrijding of ongeval controleert de politie altijd de tachograaf gegevens om te onderzoeken of de chauffeur in overtreding was met de rijtijden of de maximum snelheid.

Locatiebepaling voor adequaat plannen

Niet alleen het nakomen van de rijtijdenwet is een argument om gebruik te maken van een tachograaf. Hiermee kan ook de locatie van een voertuig worden bepaald. Dat kan handig zijn als een bedrijf de planning moet omgooien. Komt er een spoedgeval tussendoor of meldt een collega zich ziek, dan kan op een scherm direct worden gezien waar iedereen zich bevindt. Aan de planners vervolgens de taak om op de nieuw ontstane situatie in te spelen en keuzes te maken om het werk voor die dag toch nog allemaal gedaan te krijgen.

De tachograaf en de AVG

Natuurlijk heeft een chauffeur recht op privacy. De gegevens uit de tachograaf mogen dan ook alleen worden gebruikt voor noodzakelijke registratie. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet de informatie gebruiken om aan te tonen dat een medewerker niet hard genoeg werkt of dat hij minder snel is dan zijn collega. De gegevens mogen alleen worden gebruikt om de rittenadministratie en kilometer administratie te verwerken en in de boekhouding op te nemen. Als een werknemer niet goed functioneert dan zal de werkgever andere manieren moeten bedenken om dit aan te tonen en vervolgens bespreekbaar te maken met de desbetreffende medewerker. Als een werkgever misbruik maakt van tachograaf informatie dan kan een werknemer hiertegen bezwaar maken, zeker als dit consequenties heeft voor zijn dienstverband of inkomen,