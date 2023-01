Rijkswaterstaat voert morgen inspectie uit aan brug bij Spannenburg, oponthoud voor het verkeer

SPANNENBURG- Rijkswaterstaat voert vrijdag een inspectie uit aan de brug bij Spannenburg. Dat is nodig om de veiligheid van het verkeer dat gebruik maakt van de brug te kunnen garanderen. De werkzaamheden zullen zorgen voor oponthoud voor het verkeer.

Doordat verkeer de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Sneek en Joure niet kan gebruiken, krijgt de brug bij Spannenburg veel meer verkeer te verwerken. De inspecties vinden plaats tussen 09.00 uur en 15.00 uur en gebeurt in blokjes van een kwartier. Op die manier heeft het verkeer zo weinig mogelijk last van de inspectie.

Bouten controleren

Inspecteurs zullen onder de brug de houten constructie onderzoeken. Daar kijken ze of de bouten vastgezet moeten worden of aan vervanging toe zijn. Dat kan alleen als er op dat moment geen verkeer over de brug rijdt.

Op de brug worden verkeersregelaars ingezet.