Rijk betaalt deel energierekening kwetsbare huishoudens: Tijdelijk Noodfonds Energie

Huishoudens die in aanmerking komen, mogen een bruto-inkomen van niet meer dan 200% van het sociaal minimum hebben. ,,Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld'', zo laat het Rijk weten.

Daarnaast moeten de huishoudens zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier hebben. Welke energieleverancier maakt daarbij niet uit. Verder moet de energierekening, afhankelijk van het inkomen, hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen zijn.

Hoeveel steun

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden. Bij een bruto-inkomen tot 160% van het sociaal minimum wordt het deel boven de 10% van het bruto-inkomen vergoed. Voor huishoudens van tussen de 160% en 200% van het sociaal minimum wordt de rekening boven de 13% van het bruto-inkomen vergoed.

De aanvraag voor het Tijdelijk Noodfonds Energie kan worden gedaan via www.noodfondsenergie.nl