Rijdende Winkel van Romke Wielstra komt ook naar Top en Twel

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - Per februari komt er iedere dinsdag een rijdende winkel langs in Top en Twel. Voor de deuren van de oude dorspwinkel staat de kar van Romke Wielstra uit Nijland geparkeerd van 9.15 uur tot 10.45 uur en is iedereen uit het tweelingdorp welkom om boodschappen te komen doen.