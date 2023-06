Rijdende Winkel van Romke Wielstra in ‘HEA!’ van Omrop Fryslân

NIJLAND - De Rijdende Winkel van Romke Wielstra brengt sinds begin dit jaar boodschappen aan huis in Súdwest-Fryslân en is daarnaast dagbestedingsplek. De programmamakers van HEA! gingen begin mei een dagje mee op pad met Romke en melkboer Sjonnie.

De uitzending geeft een mooi inkijkje over dagbesteding vanuit een Rijdende Winkel. Daarnaast is de winkel een voorziening geworden in veel dorpen en wijken waar de buurtwinkel in de loop der jaren is verdwenen.

De uitzending is via deze link terug te kijken: https://www.omropfryslan.nl/fy/tv/programma/hea/6141