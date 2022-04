Rijdende pop-upbouwplaats om jongeren te enthousiasmeren voor de bouw

SNEEK- Hoe maken we jongeren enthousiast om in de bouw te gaan werken? Dat is de vraag waar bouwbedrijven en opleidingen op school zich steeds meer het hoofd over breken. Een pop-upbouwplaats die door Fryslân rijdt kan de oplossing zijn.

"Die waterpas moet er wel goed bij hé, anders is alles scheef." Met veel enthousiasme halen Fati en Katelynn uit groep 7 van een basisschool in Sneek verschillende stenen van een stapel op een pallet.

Ze staan op de pop-upbouwplaats in Sneek. Die lijkt op een echte bouwplaats, maar is veel kleiner Zo'n twintig vierkante meter staat bedekt met een keet en drie huisjes. Daar moeten de leerlingen van de basisschool opdrachten uitvoeren.

Stigma

De bouwplaats kan na de tijd ingepakt worden en naar een ander dorp rijden. Zo hoopt de organisatie veel jongeren te bereiken. "We hopen ook het stigma van de bouw wat te bestrijden", zegt Marcel van der Zee. Hij is van Friso Bouwgroep en één van de initiatiefnemers van het project.

"Bij bouw denk je vaak aan hard werken en alleen maar timmeren. Het is eigenlijk veel meer dan dat. Het is plannen en bedenken. We hopen dus ook dat we kinderen kunnen bereiken die niks met de bouw hebben. Dat voor hen de ogen open gaat voor dit mooie vak."

Terwijl Van der Zee zijn verhaal houdt, zijn de leerlingen druk aan het werk. Katelynn geeft de stenen aan bij Fati en die maakt er een muur van. Ze zijn aan de slag bij een houten huisje. Het is één van de opdrachten die de leerlingen van de basisschool moeten doen.

Nadat de muur op de goede hoogte staat, lopen Fati en Katelynn naar de achterkant van het huisje. Daar ligt een plaat isolatiemateriaal die gemonteerd moet worden. Als echte bouwvakkers zijn beide meisjes aan het werk. "Ik vind de bouw heel leuk", zegt Katelynn. "Je moet met alles rekening houden en dat het goed recht staat. Uiteindelijk zie je een resultaat waar je trots op mag zijn. Dat is leuk."

Het zijn de reacties waar de organisatie van de pop-upbouwplaats op hoopt. "We staan tot aan de zomer in Sneek", begint Marianne Poelman haar verhaal. Zij is één van de initiatiefnemers van het project.

"Het idee is dat we dan vervolgens door heel Fryslân gaan rijden. We hebben echter nog geen planning. Daar zullen we de komende tijd naar kijken. Eerst afwachten of dit een succes wordt. Als ik de eerste dagen zo peil denk ik dat het wel goed komt. Hopelijk rijden we dan volgend jaar naar Bolsward of Woudsend. Dan zien we daarna wel verder."