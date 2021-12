Rijdende concertzaal Meeklappen op de Súdwester

SNEEK-De rijdende concertzaal Meeklappen, ontroerd raken of totaal verbluft zijn: kinderen ontdekken de magie van (klassieke) muziek in de Classic Express. Deze uitschuifbare muziektrailer is de eerste rijdende concertzaal ter wereld en komt naar scholen toe. Jonge musici, prijswinnaars van het Prinses Christina Concours, nemen de kinderen moeiteloos mee in de muziek. Zo zijn al meer dan 130.000 kinderen in een compleet andere wereld gestapt, waarmee ze anders misschien nooit kennis gemaakt zouden hebben. Vandaag en morgen brengt de mobiele concertzaal een bezoek aan de Súdwester, school voor speciaal basisonderwijs in Sneek.