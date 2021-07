Reviaanse anekdote bij Kleine Plechtigheid

BLAUWHUIS- Zondag 15 augustus a.s. wordt in Greonterp en Blauwhuis, voor de zestiende maal het feest van Maria Tenhemelopneming en het Leven en Werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve gevierd met een traditionele Kleine Plechtigheid.

Het organisatiecomité, Willem en Hendrik van Albada (Teigetje en Woelrat) en Hester Witteveen, verstuurden onlangs de uitnodigingen voor deze bijeenkomst. Dit leverde direct al veel positieve reacties op.

Hester Witteveen:“Ook dit jaar hebben zich weer Revianen uit België, maar ook uit Brabant, Amsterdam en Fryslân aangemeld”.

Een van hen is dominee Gerrit de Haan uit Oosthem, hij schrijft: Gerard heb ik uitgenodigd in januari 1968 voor een lezing van mijn studentendispuut in Vinea Domini, Witmarsum.

Hij vroeg 100 gulden zonder kwitantie. “Voor dat bedrag kunt U nog geen goochelaar huren”.

Tijdens de lezing werd hij zo flauw van de reformatorische vragen, dat hij uitriep: “God is niet gereformeerd. Dat staat vast!”

De Kleine Plechtigheid begint 15 augustus 15.00 uur met bloemlegging door de gasten bij het Maria Altaar in de monumentale Sint Vituskerk te Blauwhuis.

Hans Wiegel vertelt over zijn band met Gerard; Hester, Tijger en Woelrat lezen gedichten en proza van Gerard.

Aansluitend is er om 16.30 uur bij de klokkentoren in Greonterp ontvangst met rode wijn.

Hier lezen Hester, Tijger en Woelrat brieven van Gerard.

De Kleine Plechtigheid wordt om 19.00 uur in de Blauwhuister Sint Vituskerk afgesloten met een Heilige Mis ter ere van Maria Tenhemelopneming.

Voorganger is pastoor Peter van der Weide. Tijger en Woelrat verzorgen de lezingen.

De nazit is in de grote zaal van café de Freonskip te Blauwhuis.

Aanmelden wordt op prijs gesteld hesterwitteveen1@gmail.com