Reve’s ‘Eind goed, al goed’

BLAUHUIS- Maandag 15 augustus a.s. wordt in Greonterp en Blauwhuis, voor de zeventiende maal het feest van Maria Tenhemelopneming en het Leven en Werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve gevierd met een traditionele Kleine Plechtigheid.

De plechtigheid begint om 15.00 uur met het leggen van meegebrachte bloemen bij het Maria altaar in de Blauwhuister Sint Vituskerk. Pastoor Peter van der Weide zingt het Ave Maria van Schubert, op het orgel begeleid door Bob van der Linde.

Tijger, Woelrat en Hester Witteveen lezen proza en poëzie van Gerard Reve

Aansluitend is er om 16.30 uur bij de klokkentoren tegenover Huize het Gras in Greonterp ontvangst met rode wijn of water. Hier lezen Hester, Tijger en Woelrat brieven van Gerard en staat Reve’s wens om in Greonterp begraven te worden centraal.

Uit een brief van Reve (3 maart 1965), gericht aan pater Vlaskamp Blauwhuis

In de zekerheid des Doods, maar in de onzekerheid van de ure van dien, zouden Willem en ik ons graag reeds nu willen verzekeren van toestemming om de as van elk van ons te doen bijzetten op het kerkhofje te Greonterp, en de plaatsen te doen aangeven door een eenvoudig houten kruis.

Uit Reve’s gedicht ‘Eind goed, al goed’

Mijn as wordt begraven op het kerkdorp te Greonterp. | De mensen die komen kijken, | krijgen met onbekrompen maat te drinken, de kinderen ook, dat staat geschreven. | Er komt een houten kruis | Waarop te lezen valt: GOD IS LIEFDE | Verder niks.

Er wordt 15 augustus a.s. speciaal voor de gelegenheid een houten kruis met tekst op het Greonterper kerkhof onthuld.

De Kleine Plechtigheid wordt om 19.00 uur in de Blauwhuister Sint Vituskerk afgesloten met een Heilige Mis ter ere van Maria Tenhemelopneming.

Voorganger is pastoor Peter van der Weide. Tijger en Woelrat verzorgen de lezingen.

De nazit is in de grote zaal van café de Freonskip te Blauwhuis.