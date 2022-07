Reuzenrad op de boulevard van Makkum

MAKKUM - Vanaf woensdag 27 juli staat het reuzenrad 'The Star' op de boulevard van Makkum Beach. In het 25 meter hoge reuzenrad kun je genieten van een prachtig uitzicht over het strand en het IJsselmeer.

Een dagje strand op Makkum Beach wordt nu nog leuker. Een lekker drankje of uit eten kan uiteraard ook in een van de horecazaken op de boulevard. De ritprijs bedraagt € 4,00 per persoon. Een unieke beleving voor de hele familie. Het reuzenrad is woensdagmiddag vanaf 15.00 uur geopend en tot en met 17 augustus op de boulevard.