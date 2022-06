Reuzenrad Makkum

Makkum– In Makkum kan je deze zomer op 25 meter hoogte genieten van het weidse uitzicht over het mooie Ijsselmeer, boulevard en strand. Een toeristische trekpleister voor Friesland.

Eigenaar Louis Vallentgoed uit Bergen op Zoom en Martin Hoekstra uit Makkum van Entertainmentbureau Fun Factor Events kwamen tot het idee om het reuzenrad te gaan plaatsen in Makkum. “Nog nooit eerder heeft dit reuzenrad gestaan op een boulevard in Friesland. Dus wij hebben gelijk een primeur te pakken”, aldus Martin Hoekstra.

“Dit reuzenrad is 25 meter hoog en heeft de nieuwste led verlichting. In de avonduren een prachtig gezicht. Het is net of je een lichtshow zit te bekijken.”

Openingstijden

Het reuzenrad zal van 27 juli t/m 14 augustus dagelijks geopend zijn van: 11:00 tot 22:00

Ritprijs: €4,- per persoon.