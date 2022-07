Reünieweekend van ronde en platbodemjachten in Langweer

LANGWEER - De haven van Langweer sierde dit weekend met een keur aan fraaie ronde en platbodemjachten. In het watersportdorp vond de uitgestelde reünie plaats van Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) samen met de schepen van de Regionale Friese Reünie.

In 2020 was het 65 jaar geleden dat de SSRP werd opgericht en deze mijlpaal werd, na twee jaar uitstel vanwege corona, in en op het water bij Langweer gevierd.

Voor de liefhebbers was het genieten geblazen in de havenkom. De vloot van ronde en platbodemjachten was zeer gevarieerd, maar vooral de authentieke door de lak glimmende houten scheepjes zijn altijd een lust voor het oog. Mooi dat dergelijk erfgoed en een stuk van onze geschiedenis op deze wijze bewaard blijft.

Voor de deelnemers aan de reünie waren diverse activiteiten georganiseerd. Een van de hoogtepunten hierbij was het admiraalzeilen zaterdag op de Langweerder Wielen voor het Friese Statenjacht 'Friso' met CvdK Arno Brok als admiraal. Zondag waren er nog hardzeilwedstrijden tussen de ronde en platbodems. Het weekend werd in de feesttent afgesloten met de prijsuitreiking.