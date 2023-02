Reünie 50-jarige CV de Oeletoeters

SNEEK- Op 1 februari 1973 is carnavalsvereniging de Oeletoeters opgericht. Precies 50 jaar later, is er door de Oeletoeters een reünie georganiseerd, waarvoor alle Oud-Prinsen met hun gevolg en hun partners werden uitgenodigd.

Dat resulteerde in een zeer gezellige avond in de Hofnar, de residentie van de Oeletoeters. De avond werd bezocht door bijna 90 personen, waaronder meer dan 25 oud Prinsen ( en 1 oud Prinses), waren met hun toenmalige secondanten/hofdames aanwezig. Het was een zeer geslaagde avond die duurde tot in de kleine uurtjes.