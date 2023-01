Return to Dust van regisseur Ruijun Li, in Filmhuis Sneek

SNEEK- Filmhuis Sneek presenteert op 7 februari a.s. de film Return to Dust van regisseur Ruijun Li.

De bescheiden Ma en de schuchtere Cao zijn verstoten door hun families en worden gedwongen tot een gearrangeerd huwelijk. Ze besluiten hun krachten te bundelen om samen te overleven. In de veilige haven die ze hebben weten te creëren, ontstaat er langzaam maar zeker een bijzondere band tussen Ma en Cao. Ze leven van koeien, kippen en varkens. Ze verbouwen het land, vervoeren karrenvrachten tarwe en moeten voor zichzelf blijven zorgen. Dat levert prachtige plaatjes op van het trage leven op het platteland.

Veel personages die in beeld komen zijn echte dorpsbewoners, Cao is de enige professionele acteur. Het stukje platteland waar Ma en Cao wonen krijgt een eigen gezicht en stem. Langzaam maakt Ruijin de frustraties invoelbaar van plattelanders die uit hun huis worden verjaagd en die niet op tijd worden betaald door hun landheer. Return to Dust ook een paar uur slow cinema.

De film kent veel ontroerende momenten van een stel bij wie alles tegen lijkt te zitten, maar dat toch geniet van een visje of dat tijdens een regenbui, schuilend onder plastic zakken, de slappe lach krijgt. De film werd vorig jaar door de Chinese overheid gecensureerd. Het zou maar zo kunnen dat de film een iets te reëel beeld geeft van de erbarmelijke omstandigheden waarin de plattelanders in China moeten overleven.

