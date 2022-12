Retro versus gloednieuw: alles loopt nu door elkaar

Jongeren die op straat muziek maken voor een extra zakcentje. Het is bijzonder om te zien dat de opmars van de digitale wereld niet leidend is in het leven. De jeugd heeft de toekomst, volgens een bekende uitdrukking, maar grijpt maar wat graag terug naar het verleden.

Minder socials, meer real life

Menig millennial krijgt te maken met burn-outverschijnselen en leidt dat terug naar een teveel aan prikkels, en dan met name via sociale media. Het is ook nogal wat informatie die men te verstouwen krijgt. Door de aanschaf van een smartwatch krijgen ze tijdens de dagelijkse bezigheden alleen nog de allerbelangrijkste meldingen door. Waar we een tijd lang zelden jongeren met horloges zagen - de tijd was toch overal te zien - zijn de apple watch bandjes nu niet aan te slepen. Minder socials, meer middenin het real life staan, is de tendens. Op een smartwatch doe je alleen het noodzakelijke.

Vintage muziek en kleding

Ze kijken op 123watches.nl voor nieuwe polsbandjes, maar combineren die net zo makkelijk met een outfit die bij elkaar gescharreld is in de kringloopwinkels. Dit zijn intussen hippe plekken geworden. Niet zelden zie je jongeren met hun unieke aanwinsten shinen op modevlogs, want in die wereld is het niet louter sponsoring die de klok slaat. Misschien is het diezelfde kringloopwinkel die ze in aanraking bracht met ouderwetse geluidsdragers. Niet alleen muziek van Queen, Led Zeppelin of Blondie is gewild bij jongeren, ook de bijbehorende muziekbeleving. Vandaar dat veel nieuwe artiesten hun muziek op een 'old school' manier uitbrengen: dat valt op.

Muziek op straat

Ook is meer te zien dat de jeugd muziek maakt, en wel op straat. Daar valt immers een prima zakcentje mee te verdienen. Een uurtje hooguit, kost het om nummers van de meest uiteenlopende artiesten uit te pluizen, alvorens de rest van de dag straathoeken te vullen met al het moois van Beyoncé tot AC/DC. Aan de ene kant heb je de hiphopproducer (Ronnie Flex) die zijn platen op de laptop maakt en zijn zang van een autotune-effect voorziet. Aan de andere kant zijn er de jongeren die zich met het bespelen van een traditioneel instrument zoals de akoestische gitaar onderscheiden van de rest. De jeugd ziet steeds meer in waarvoor het internet eigenlijk bedoeld is. Daar kunnen hun aan de smartphone verslingerde ouders soms zelfs een voorbeeld aan nemen.