Restaurant Aan de Gracht Sneek voor het vierde jaar op rij beste lunchroom van Súdwest Fryslân

SNEEK - Eindelijk mag Aan de Gracht het grote nieuws bekend maken. Voor het vierde jaar op rij zijn zij door hun gasten uitgeroepen tot de beste in hun gemeente in de categorie lunchroom. Als kers op de taart is het dit jaar ook gelukt om als nummer een te eindigen in de provincie Friesland.

Ook is het Sneker restaurant nog in de race voor een prijs van de vakjury. Deze worden pas eind december bekend gemaakt. De door de organisatie van de Nederlandse horecaprijzen uitgeschreven verkiezing is ieder jaar weer een feestje.

Deze prijs is een enorme bekroning op het werk van de familie Hagting en hun team. “In deze uitdagende tijden zijn wij nog meer als anders trots op deze prestatie” Aldus eigenaar Joris Hagting. “Deze prijzen zijn een bevestiging van de inzet en kwaliteit van ons team en een beloning van de meest geweldige gasten die je je kunt wensen. Een pracht prestatie nadat eerder dit jaar al een mooie plek in de terras top100 ons ten deel viel. Prijzen ontvangen we als team maar winnen doet onze gast!"