Restaurant Aan de Gracht Sneek voor derde jaar op rij winnaar

SNEEK- Eindelijk mag Restaurant ‘Aan de Gracht’ uit Sneek het grote nieuws bekend maken. Voor het derde jaar op rij zijn zij door hun gasten uitgeroepen tot de beste in hun gemeente in maar liefst twee categorieën.

De door de organisatie van de Nederlandse horecaprijzen uitgeschreven verkiezing is ieder jaar weer een feestje. Zowel in de categorie lunch/broodjeszaak als in de categorie restaurant. Een enorme bekroning op het werk van de familie Hagting en hun geweldige team.

“In deze voor iedereen uitdagende tijden zijn wij nog meer als anders trots op deze prestatie”, aldus Joris Hagting. “Deze prijzen zijn een bekroning voor de flexibiliteit en inzet van ons team en beloond door de meest geweldige gasten die je je kunt wensen”

Wat dit jaar misschien nog wel het meest bijzondere is?

“De vakjury beloonde het restaurant aan het Grootzand in Sneek met plek nummer drie landelijk in de categorie lunch.”

En nu, wat kunnen de gasten doen om hiervan te komen genieten?

“Heel simpel: wij zijn dagelijks geopend van 12 tot 17 voor lunch en diner en via onze webshop op www.restaurantaandegracht.nl kun je dagelijks van onze afhaal- en bezorgkaart bestellen.”