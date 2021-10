Repair Café in Houtstad IJlst

Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Koffiezetapparaten, kleine meubels, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Afvalberg verkleinen

Door repareren te promoten, wil Houtstad IJlst bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig. "In Nederland gooien we ontzettend veel weg” Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen." Alles wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. "Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk."

Stichting Repair Café International

Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt professionele ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in IJlst.

Repair Café is voortaan elke derde zaterdag van de maand van 13.00u-17.00u (oktober-mei).

Meer informatie: info@houtstad-ijlst.nl