Repair Café IJlst in de werkplaats van Houtstad IJlst

IJLST - Elke 3e zaterdag van de maanden september t/m juni, tussen 13.00u en 16.00u, kun je kapotte spullen meenemen naar het Repair Café IJlst in Houtstad IJlst. Onder het genot van een kopje koffie of thee kijk je samen met de reparateur of hetgeen je hebt meegebracht gerepareerd kan worden. Als dit kan gaat de reparateur direct aan de slag, terwijl je meekijkt.

Ons team bestaat uit deskundige mensen die verstand hebben van houten kleinmeubelen, kleding en alles met een stekker. Tevens kun je botte messen of gereedschap laten slijpen.

Is de reparatie of het slijpen geslaagd en ben je tevreden, dan is een vrijwillige bijdrage zeer welkom. Van de opbrengst financieren wij de koffie en thee en leveren we een bijdrage aan Houtstad IJlst voor het gebruik van de werkplaats, de apparatuur en het gereedschap

Onze ervaring is dat meer dan de helft van de meegebrachte spullen gerepareerd kan worden , of met een advies over een zelf te kopen onderdeeltje weer gebruikt kan worden.

Dus weggooien? Mooi niet!

Voor berichten over het Repair Café zie www.houtstad-ijlst.nl.