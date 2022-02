Rens Soenveld beslist topper Heerenveen - IJVC vlak na rust

HEERENVEEN - Waar de ontmoeting afgelopen weekend vanwege de C* niet doorging, stond deze vanmiddag onder een doorbrekend lentezonnetje wel op het programma. Hoewel doorbrekend, met het aanvangstijdstip van vijf uur was deze alweer bezig om te dalen. De wedstrijd die bestempeld was als topper in de 5e klasse A werd goed bezocht door supporters van beide verenigingen. De thuisploeg wist de laatste 12 wedstrijden winnend af te sluiten, voor de bezoekers stond die teller op 10 wedstrijden. Met beide ook de maximale score op de ranglijst waren er genoeg ingrediënten voor een spannende pot voetbal.

Doordat enkele spelers (je ziet het momenteel meer) op wintersport waren geweest had trainer Faber keuzes gemaakt door spelers te passeren. Spoelstra, Zijsling en de Boer begonnen op de bank. Hierdoor stond er een centraal duo in de persoon van Kramer (linie gezakt) en Bruggenkamp. De bank was verder nog gevuld met van der Zee, Nooitgedagt en Nijdam (wk). De thuisploeg had het betere van het spel in de eerste helft, een vrije trap op een meter of twintig werd door Hoekstra uit de bovenhoek geranseld. De sluitpost van de 'Kypmantsjes' zou deze wedstrijd een onneembare vestiging zijn voor de thuisploeg. Al in de eerste helft had Heerenveen met tien moeten komen te staan na een aanslag op Kramer (eerder ook al tegen WWS). Dit werd later ook toegegeven maar de desbetreffende speler mocht blijven staan. Zo nu en dan kwam IJVC er ook gevaarlijk uit, maar tot echt sprankelend voetbal kwamen beide ploegen niet.

Er waren nog toeschouwers in de kantine toen aanvoerder Soenveld de 0-1 binnenschoot. Zijn 119e alweer en met zijn verjaardag op komst deze week, kan hij zich tegen Boornbergum'80 een mooi cadeau geven. Bouwe de Boer is namelijk topscorer aller tijden met 121 treffers. De som leert dus dat een 'dobbelpack' genoeg is. Hij zal zelf zeggen: "De drie punten zijn belangrijker". Terug naar de wedstrijd waar de wedstrijd opleefde na de treffer. Heerenveen wilde niet verliezen dus ging optimistischer voetballen en ook IJVC wilde laten zien dat zij terecht bovenaan staan. Af en toe sloeg de vlam in de pan met wat hardere overtredingen.

Onder toeziend oog van de LC en de verlichting ging het vlak voor tijd ook even mis. Linksback Jasper Brouwer kreeg zijn tweede gele kaart ter hoogte van de beide dug-outs. Na wat duw- en trekwerk over en weer sloeg de vlam in de pan en vlogen beide 'banken' er bovenop. Al snel was het opstootje uit elkaar getrokken en dienden beide aanvoerders zich binnen bij de scheidsrechter te melden.

Na een kleine 4 minuten onderbreking werden de laatste minuten uitgespeeld. Vlak voor het einde kreeg Heerenveen nog een vrije trap. Ook keeper van der Valk ging mee naar voren. Maar uiteraard was dit een prooi voor Hoekstra. Eindstand derhalve 0-1 waardoor de 100% score intact blijft. Komende week komt Boornbergum ’80 op bezoek. Zij verloren vanmiddag met 2-5 van Udiros en zagen trainer Blaakmeer en Cornelis Bosma met een rode kaart vertrekken. Zij zijn er in IJlst dus zeker niet bij. De ploeg had ook enkele spelers die op wintersport/vakantie waren. Gezien het spelbeeld deze middag in Boornbergum moet deze wedstrijd ook door IJVC gewonnen worden.

V.V. Heerenveen - IJVC 0-1 (0-0)

Opstelling IJVC: Hoekstra - Hottinga (72' Spoelstra), Kramer, Bruggenkamp (90' de Boer), S. Zijlstra - J. Zijlstra, Hogeling (68' Nooitgedagt), Goeman - Reitsma (72' van der Zee), Stienstra, Soenveld (c)

Scheidsrechter: Haarsma

Geel: Jasper Brouwer, Jesper Wagenaar (Heerenveen), Reinder Reitsma, Reimer Hogeling, Johannes Zijlstra (IJVC)

Rood: Laurens Kuiper (2x geel)