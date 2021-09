René van Meurs met Hunkert in Theater Sneek

Deksels op neuzen, meerdere keren gestoten aan dezelfde aantrekkelijke steen, maar altijd vol vertrouwen en zelfspot de borst weer vooruit. Want wat betekent het eigenlijk om liefde te hebben, te houden en te verliezen? René weet er alles van en tegelijkertijd ook helemaal niets. Maar hij kan er wél goed over vertellen. Zoals we van hem gewend zijn, levert dat ook vanavond weer prachtige verhalen vol mooie inzichten, hilarische improvisaties en bovenal enorm veel goede grappen op.

Je kunt op zoek zijn naar de liefde, je kunt ernaar verlangen of zelfs smachten. René doet daar een schepje bovenop. René van Meurs hunkert. En jij kunt niet anders dan van hem houden.

