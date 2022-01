Remschijven en remvloeistof, hoe werkt het en waar wordt het voor gebruikt in een auto

Deze auto-onderdelen, zijn de remsysteem schijven of remtrommels, evenals de wrijving pads op de auto remblokken, of remblokken.

Hoe vaak moeten mijn remschijven worden vervangen?

De dikte van een nieuwe remschijf wordt bepaald door de fabrikant. Als onderdeel van het fabricageproces van het voertuig wordt de temperatuur van de remschijf bepaald door de wrijving van de remblokken en de warmte die door de remschijven wordt gegenereerd. De fabrikant van uw voertuig bepaalt de minimumdikte van uw remschijven, en wanneer ze die dikte bereiken, moet u ze vervangen.

Gebruik geen kerosine, benzine of andere petroleumproducten om de hydraulische actuator door te spoelen, aangezien deze de rubberen onderdelen van de actuator snel aantasten en buiten werking stellen. Gebruik voor het spoelen remvloeistof of alcohol.

Controleer bij het pompen van de remmen het vloeistofpeil in de hoofdremcilinder en vul dit tijdig bij. Het rempedaal moet krachtig worden ingetrapt en soepel worden losgelaten.

Tekenen van een defect remsysteem

Zelfs het geringste teken van een defect remsysteem mag niet worden genegeerd, anders kan het tot ernstige gevolgen leiden. Als u tijdens het remmen vreemde geluiden, piepen, kloppen, pulseren van de remmen, evenals het vallen of overmatig vrij bewegen van het rempedaal begint waar te nemen, is het dringend noodzakelijk contact op te nemen met een autoservice om het remsysteem te laten repareren.

Een storing of falen van het remsysteem van de auto kan ook worden aangegeven door een enkel teken. Dit kan een te losse of te stroeve rempedaalslag zijn. Wanneer het remsysteem defect is, zal het rempedaal eerder afplatten en doorveren, en wordt het remmen zelf moeilijk te controleren. Wanneer het remsysteem faalt, zal het voertuig ook zijwaarts slingeren.

Wanneer het remsysteem van de auto slecht werkt, hebben de remblok voeringen de neiging niet van de remschijf los te komen, en de remblokken zelf slijten ongelijkmatig. Dit alles heeft tot gevolg dat de handrem minder doeltreffend werkt en dat de remmen pulseren.

Wat u moet weten over remvloeistof

De remmen van uw auto zijn hydraulisch, wat betekent dat ze een vloeistof gebruiken die remvloeistof wordt genoemd om te werken. Door het rempedaal in te trappen wordt een kracht, zoals hydraulische vloeistof, omgezet in druk. Remvloeistof creëert druk om de voor- en achterremmen van de auto te activeren.

U mag alleen remvloeistof gebruiken die op het gegevensblad van de auto staat vermeld. Het is ook belangrijk om het schema voor het verversen van de remvloeistof te volgen. Het wordt aanbevolen om de remvloeistof om de 3 tot 4 jaar te verversen. Controleer altijd de rembekrachtiger en zorg ervoor dat het anti blokkeer systeem goed werkt. Gebruik alleen verse remvloeistof wanneer u de remmen pompt.

Het is noodzakelijk om goed voor het remsysteem te zorgen om het niet in deze toestand te brengen en te repareren. Allereerst is het noodzakelijk om het remsysteem van de auto wekelijks te controleren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de tank altijd gevuld is met remvloeistof onder de dop. De wielen en het remsysteem moeten voor elke rit op lekken worden gecontroleerd.

Vloeistoffen kunnen niet worden samengeperst, in tegenstelling tot lucht en sommige vaste stoffen. Dit maakt het een goede optie voor remmen omdat ze niet kunnen condenseren.

Voertuigen zoals auto's, vrachtwagens, motorfietsen en ATV's bevatten vaak remvloeistof. Trappers gebruiken tegenwoordig ook hydraulische remmen omdat die veiliger en efficiënter zijn.

Bij elk voertuig kan de rem defect raken als de remvloeistof bijna op is of vervuild is. Remvloeistof is speciaal ontworpen om lang mee te gaan, maar niet oneindig. Wanneer u uw remvloeistof moet vervangen, zult u dat moeten doen.

Hoe de remvloeistof te controleren

Het eerste wat u moet doen is de remvloeistof controleren. U kunt de kwaliteit en het niveau van de remvloeistof gebruiken om andere potentiële problemen met uw voertuig te identificeren.

Om de remvloeistof te controleren, moet u de motorkap van uw auto openen. Remvloeistof wordt meestal opgeslagen in een doorzichtig reservoir dat de gebruiker in staat stelt om het vloeistofpeil te zien zonder de container te openen. U vindt dit reservoir meestal achter in de motorruimte, naast het rempedaal.

De remvloeistof heeft meestal een heldere, transparante kleur. Als de remvloeistof niet helder of doorzichtig is, moet deze worden vervangen.

Als het remvloeistofpeil tot onder deze markering daalt, is het tijd om de remvloeistof te vervangen. Het kan zijn dat de remblokken ook vervangen moeten worden als het remvloeistofpeil laag is.

Deze tank mag niet worden geopend, tenzij u remvloeistof toevoegt of vervangt. Door het openen van de tank wordt het hydraulische systeem blootgesteld aan lucht, waardoor vocht kan binnendringen. Het kan zijn dat u de remvloeistof eerst moet verversen, anders heeft dit invloed op de remwerking.

