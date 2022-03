“Remontada” levert ONS Sneek niets op

Moeite

Evenals tegen HZVV had ONS Sneek veel moeite om de voorwaartsen aan het werk te zetten, al leidde een solo van Han van Dijk in de openingsfase nog wel tot een geblokte mogelijkheid voor Gerben Visser. Van Dijk was overigens één van de “nieuwe gezichten” in de basis, waarin Glenn Buma Pieter Abe de Jong, Simon de Laat en Niels Nadorp hun plek moesten afstaan aan de al genoemde Van Dijk, Joran Swart, Wesley Tankink Patrick van der Veen en Wesley Tankink.



Swart moest echter al na een dik kwartier met een blessure naar de kant en werd vervangen door Buma. Daarvoor hadden de bezoekers een keer de lat geraakt en had doelman Tristan Boersma een inzet van Noa Benninga onschadelijk gemaakt. Diezelfde Benninga dwong Boersma later met een vrije trap opnieuw tot een redding en daardoor leek ook AVV Swift moeite te hebben en wel met het benutten van de mogelijkheden.



Niet onverdiend

Na iets meer dan dertig minuten werd “moeite” echter ingeruild voor “moeiteloos”, want in een tijdsbestek van drie minuten vond de ploeg van het Olympiaplein twee keer het net. Bij de eerste treffer strafte Benninga een foutje van Giovanni Aronds af, al had hij zijn het voltrekken van het vonnis wel een paar herkansingen nodig, en bij de tweede was een schot van buiten de zestien van Guido Moelee doelman Boersma te machtig. Die voorsprong viel niet onverdiend te noemen, want de ploeg van trainer Arnoud Koster stond constant met de rug tegen de muur.



​Pas tegen het einde van de eerste helft kregen de Snekers weer wat meer kleur op de wangen en had Gerben Visser na voorbereidend werk van Aronds de aansluiting op de schoen. De inzet van de spits was echter niet venijnig genoeg en op slag van rust liet Nick Kleen bij de tweede paal met een inzet voorlangs ook al een kans op de aansluiting liggen.



Remontada

Dat laatste deed Swift vroeg in de tweede helft niet. Nadat Carlos Groen in kansrijke positie nog over schoot, tikte Fidel Yilmaz in de 50ste minuut de 0-3 binnen. Daarmee leek de wedstrijd beslist of toch niet... Nog geen minuut later verzilverde Visser namelijk een overzet van Steyn Potma en nadat Tiemen van Heezel aan de andere kant een kopkans had laten liggen, bracht Gabriël Fernando met nog een dik kwartier op de klok met een kopbal de aansluiting tot stand. Weer twee minuten later zette Mark Westra de anderhalve man en een paardenkop op de kop en was de Sneker combackcompleet.



De euforie over de “Remontada" was echter een kort leven beschoren, want praktisch vanaf de aftrap schoot Daan Driever de 3-4 achter Ruben Pijlman die inmiddels de aan zijn hand geblesseerde Boersma had vervangen. Een paar minuten later hield de paal bij een doelpoging van Groen de oranjehemden in leven, waarna de thuisclub met Rico Cordes nog iets probeerde te forceren.



Spanninga

Tegelijk kwam bij Swift Jelle Spanninga in het veld en hij dompelde vorig seizoen het Zuidersportpark in rouw toen hij in diep in blessuretijd de bal tegen de touwen werkte en de Amsterdammers daarmee aan een niet meer verwachte driepunter hielp. Dat laatste zou hij nu niet doen, maar bij het scheiden van de markt toonde hij ook nu zijn neusje voor de goal en bepaalde hij de eindstand op 3-5. Een eindstand waarop over het geheel genomen weinig viel af te dingen, al dreef er na de Remontada wel even een bui van hoop over het zonovergoten Zuidersportpark.

ONS Sneek - AVV Swift 3-5 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Noa Benningsa (32.), 0-2 Guido Moelee (35.), 0-3 Fidel Yilmaz (50.), 1-3 Gerben Visser (51.), 2-3 Gabriël Fernando (73.), 3-3 Mark Westra (75.), 3-4 Daan Driever (76.), 3-5 Jelle Spanninga (90.)

​Scheidsrechter: G. Stegeman

​Gele kaart: Giovanni Aronds (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma (75. Ruben Pijlman), Gabriël Fernando, Joran Swart (17. Glenn Buma), Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Han van Dijk (82. Rico Cordes), Steyn Potma, Gerben Visser en Nick Kleen (80. Mark Westra)

Opstelling AVV Swift: Darrin de Meza, Guido Moelee, Tiemen van Heezel, Ties Bos (82. Jelle Spanninga), Raymond Manuputty, Dario Loveccio (73. Daan Driever), Sean den Hoed, Samu Siemens-Brega (73. Koen Fokkema), Fidel Yilmaz, Noa Benninga (90. Jamiro Neyhorst) en Carlos Groen

Bron: https://pengel.weebly.com