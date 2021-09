Release ‘Pianohuis’ Ella & Her Man

SNEEK- ELLA & HER MAN brengt op 23 september a.s. het album ‘Pianohuis’ uit. Liedjes, die grotendeels Nederlandstalig zijn, met als rode draad ‘liefde, troost en verbinding’. De relatie tussen ouder en kind wordt bezongen. Herinneringen en de worsteling van het ‘opgroeien’ is een persoonlijk en ontroerend geluidsdocument geworden.

Op de album-credits zijn namen te vinden van musici zoals Oene van Geel en Fay Lovsky. Laatstgenoemde is gastsolist tijdens de CD presentatie. Door de inzet van een strijkkwartet krijgt het album de juiste dosis melancholie. Verstilde akoestiek wordt afgewisseld met een stevig geluid. Hammondorgel, zingende zaag en bugel kleuren de liedjes op Pianohuis.

‘Pianohuis’ is het derde album van ella & her man. Ella de Jong ( zangeres, actrice en trompettiste) en Herman Woltman ( componist en gitarist van Souldada), zoals beide voluit heten, ontmoetten elkaar in 2012 waarna een reeks van producties volgt. Zowel op de vloer van het theater, als in een opnamestudio. Zo maken ze in het Friese culturele jubeljaar 2018 het veelgeprezen stuk MYN SKIP, welke gaat over de geschiedenis van een skûtsje.

Reserveren van kaarten voor de release van de CD ‘Pianohuis’ op 23 september kan via het volgende mailadres: ellaandherman@gmail.com

Aanvang 20:00 uur in de Bidler in Wergea. Entree € 15,-

De release wordt opgevolgd door een gelijknamige theatertour. Vanaf november tourt het duo met deze muziektheatervoorstelling door de provincie maar ook daarbuiten. Over de voorstelling:

Muziektheater met een huis vol instrumenten

Daar zit je dan. Onder de piano van mam. Klanken van Mozart brengen je terug naar deze plek. Jouw veilige holletje. Het Pianohuis. Je haalt de hoes van het instrument en herinnert het spel van haar en de bezieling voor de muziek. In deze muzikale voorstelling die vanaf 2021 wordt gespeeld is het publiek deelgenoot van een kind dat opgroeit onder de piano. In het huis vol instrumenten, zoals het meisje haar pianohuis ervaart, is ze op zoek naar verbinding en troost.

Speellijst

23 september Bidler Wergea presentatie ‘Pianohuis’

23 oktober Mauritiuskerk IJlst - Stichting IJLST 750 (try out)

Tour muziektheatervoorstelling ‘Pianohuis’