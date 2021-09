‘Reis nei it gelok’ laat zien dat iedereen muziek kan maken

OPPENHUIZEN- Het buitenconcert ‘Reis nei it gelok’ trok gisteravond veel belangstellenden naar de helling aan de Tsjerkebuorren in Oppenhuizen. Langs it Ges en met uitzicht over de Eastpolder kon het decor op deze nazomeravond niet mooier en moest het wel een inspirerende avond worden.

Guus Pieksma en Annewiep Bloem hebben van het Nij Talint Orkest een groot succes gemaakt. Volwassenen die nog een muziekinstrument leren bespelen of de muziek weer opnieuw ontdekken komen samen. Het orkest speelde muziekstukken van verrassend hoge muzikaliteit waarbij het plezier ervan afspatte.



De presentatie van deze muzikale avond was in handen van Henk van der Veer. Een stukje infotainment waarbij er ook aandacht was voor de verhalen achter de muzikanten. Met het gelegenheidstrombone-orkest lieten Guus en Annewiep zien dat iedereen (samen) muziek kan maken. Het zorgde in ieder geval voor veel hilariteit.



Een ander hoogtepunt was de officiële uitreiking van de muziekbundel ‘Speelklaar’, een boekwerk met inspeelwerken van verschillend niveau. Ideaal voor beginnende muzikanten. Wethouder Mirjam Bakker van Cultuur mocht de eerste bundel in ontvangst nemen.



De muziekvoorstelling ‘Reis nei it gelok’, is vanmiddag nog te horen in Gau op het terrein van Postma Diervoeders. Aanvang 16.00 uur. Een aanrader!

Verslag Ynte Dragt